Real Sociedad vence e entra na zona da Champions

Passo à frente

A Real Sociedad venceu o Espanyol por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela abertura da 22ª rodada do Campeonato Espanhol, e chegou à zona de classificação para a Champions League.

O time ultrapassou o Atlético de Madri e assumiu a quarta colocação, dois pontos à frente do time do argentino Diego Simeone.

A Sociedad abriu o placar com um gol do mexicano Carlos Vela, aos 26 minutos do primeiro tempo, mas o Espanyol empatou 9 minutos depois, com o paraguaio Hernán Pérez. O gol da vitória dos bascos veio aos 16 da segunda etapa, com Asier Illarramendi.

Nos outros confrontos da Liga, o líder Real Madrid enfrenta o lanterninha Osasuna no sábado, enquanto o Barcelona visita um Alavés em festa, após garantir a vaga na final da Copa do Rei. Os times fazem uma prévia da decisão do torneio mata-mata.