Ricardo Pedebos: ciclo olímpico da vela começa na Capital

A imagem do barco com Martine e Kahena carregado nos braços por uma multidão logo após a conquista da medalha de ouro nos Jogos do Rio no ano passado ainda está bem presente em nossa mente e na mídia.

As meninas mantiveram a tradição medalhista da vela brasileira. Foi um dos episódios emblemáticos da Olimpíada. Pois 2017 mal iniciou sua singradura, e tudo já recomeçará no esporte da vela. Uma breve interrupção, apenas.



O ciclo olímpico para Tóquio 2020 está aí e nasce em março, entre os dias 5 e 11, com a disputa da IV Copa Brasil de Vela em Porto Alegre. No Guaíba, estarão todas as classes olímpicas, e os vencedores dessa seletiva irão compor a Equipe Brasileira de Vela de 2017. Eles farão parte do plano de investimento da Confederação Brasileira de Vela para as principais competições internacionais deste ano.

A campanha começa agora, e seu término será daqui há quatro anos. Sabemos que as coisas não surgem de súbito, elas têm seu prelúdio e sua preparação.

O timoneiro gaúcho Geison Mendes, que competirá na classe 470, define bem o que representa esta Copa Brasil de Vela em Porto Alegre:

— O objetivo de todos é entrar na equipe brasileira.

As metas serão transcendidas a cada ano neste processo seletivo e de ajustamento até Tóquio. O evento em Porto Alegre contará com a maioria dos velejadores da equipe brasileira nos Jogos do Rio e também jovens que postulam as vagas. E isso é fundamental, pois a renovação é uma questão vital no esporte. Na Copa Brasil estarão conhecidos medalhistas da vela, como Robert Scheidt, que saiu da classe Laser para a 49er, Martine Grael e Kahena Kunze, na 49er FX, a dupla gaúcha da 470 Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, assim como Samuel Albrecht com a carioca Isabel Swan, na Nacra 17, entre outros que fizeram parte da Olimpíada do Rio. A competição terá a novidade do Kitesurf Hidrofoil (pipa com prancha), que fará parte do programa olímpico dos Jogos de Tóquio. É a busca da contemporaneidade no esporte da vela.

A Copa Brasil será uma parceria entre os clubes Veleiros do Sul e Jangadeiros com a CBVela. Paralelamente à competição, será disputada a Copa Brasil de Vela Jovem. Sem dúvida será um momento importante para Porto Alegre no mês de seu aniversário, que desde 2009 não recebia um evento olímpico. Desejamos que os bons ventos deem continuidade às esperanças dos atletas, que quase não conhecem pausas ou interrupções. Que soprem contínuos neste ciclo olímpico que começa no Guaíba e terminará no mar do Japão.