Rivais em simples, Bellucci e Monteiro são eliminados nas duplas do Rio Open

Queda na estreia

Bellucci (E) e Monteiro receberam convite da organização do Rio Open para disputar torneio de duplas no saibro carioca

Bellucci (E) e Monteiro receberam convite da organização do Rio Open para disputar torneio de duplas no saibro carioca Foto: Fotojump / Divulgação

Depois de avançaram na chave de simples do Rio Open com vitórias na primeira rodada, na terça-feira, os brasileiros Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro foram eliminados do torneio de duplas nesta quarta-feira.



Convidados pela organização do ATP 500 carioca, o paulista de 29 anos e o cearense de 22 anos não fizeram frente à parceria formada pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Leia mais:

Nishikori lamenta sua "pior partida dos últimos anos"

Feijão é o segundo brasileiro eliminado no Rio Open

Federer promove torneio em homenagem a lenda australiana do tênis

Na partida disputada na Quadra 1 do Jockey Club Brasileiro, Cabal/Farah venceram em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/4.

Bellucci (número 76 do mundo) e Monteiro (85º) agora serão adversários na segunda rodada, nesta quinta-feira (o horário do confronto ainda não foi divulgado).

Na estreia, Bellucci surpreendeu o principal favorito do Rio Open, o japonês Kei Nishikori, vencedo o 5º colocado do ranking por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Já Monteiro derrotou o português Gastão Elias (86º) em três sets, parciais de 2/6, 7/6(4) e 6/4.

*ZHESPORTES