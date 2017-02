Robinho acena com renovação de contrato com o Atlético-MG

Ele quer ficar

Nesta quinta-feira, o atacante Robinho falou do seu desejo de renovar o contrato com o Atlético-MG. As duas partes tem vínculo válido até o final desta temporada. Sendo assim, a partir de junho o camisa 7 pode assinar pré-contrato com outro clube. Mas não é o que vai acontecer, garante Robinho.



– Meu objetivo é de permanecer no Galo. Não falo da boca para fora. Você chega em um grande clube, com estrutura para trabalhar, o objetivo é ficar por mais tempo – comentou Robinho.



Além de demonstrar interesse em ficar, Robinho também afirmou que este deve, sim, ser o caminho. As conversas pela extensão do vínculo ainda não ocorreram, mas é tudo uma questão de tempo.

Leia mais:

Giuliano faz dois, dá uma assistência, mas Zenit leva gol no fim e está fora

Maycon e Gabriel trocam máscaras após erro de árbitro em clássico

Bastia perde um ponto por insultos racistas a Balotelli



– Ainda não tive conversas para renovação de contrato, mas isso é questão de tempo. Agora estou focado em jogar. Meu contrato termina no fim do ano e, se tudo correr da melhor maneira possível, a tendência é de uma renovação – completou o atacante.



O Atlético-MG volta a campo no sábado de carnaval, quando visita o Democrata de Governador Valadares pela quinta rodada do Campeonato Estadual. O time é o líder do Campeonato Mineiro, com 100% de aproveitamento.



*LANCEPRESS