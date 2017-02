Rogério Ceni garante time ofensivo e melhora números no São Paulo

Para frente

A vitória sobre o Santos na Vila Belmiro, na última quarta-feira, reforçou uma característica apresentada pelo São Paulo neste início de temporada: jogar para atacar. Esta é a concepção de jogo do técnico Rogério Ceni, que melhorou os números do setor ofensivo se comparado ao início do ano passado.

Até o momento, o Tricolor paulista disputou seis partidas em 2017 e marcou 11 gols, média de 1,83 gol por partida — já superior à de 1,21 da temporada passada. No mesmo número de partidas em 2016, a equipe então comandada por Edgardo Bauza tinha feito oito gols. No Paulista, a vantagem ainda maior. O time de Bauza precisou de sete jogos para fazer os 10 gols que o time de Ceni fez em três na edição deste ano.

Leia mais:

São Paulo oficializa acerto com Pratto, que diz: "Espero fazer muitos gols"

Del Nero fez acordo por comando da arbitragem da Conmebol

Flamengo vence o América-MG e avança na Primeira Liga

Outro fator que favorece o ataque de Ceni é a participação dos jogadores de frente nos gols. Dos 11 anotados até o momento, apenas um não foi de um dos atacantes: o volante Thiago Mendes marcou um golaço na goleada de 5 a 2 sobre a Ponte Preta. No mais, Gilberto (4), Luiz Araújo (2), Cueva (2) e Chavez (2) são os artilheiros do time até agora. Nada mal para um setor que terminou o ano como o mais questionado.

O início anima Ceni, que ainda receberá peças importantes do ataque. Enquanto Wellington Nem se lesionou na estreia no Paulista e se recupera para voltar logo, o argentino Lucas Pratto está perto de estrear. O maior investimento do clube para o ano é a cereja do bolo dos reforços e chega com a responsabilidade de ser o goleador. Apoio a ele não faltará, já que Rogério Ceni deixou claro: não abre mão de jogar no ataque enquanto treinador.

— A proposta que eu sempre tive na minha cabeça é de jogar para ganhar. Você corre risco, sofre, mas jogando para frente. Jogar para trás, aí abro mão da profissão. Porque gosto de desafios, já fiquei muito tempo atrás — afirmou o treinador, após a vitória de 3 a 1 sobre o Santos na Vila, onde o clube não vencia desde 2009.

Depois de uma pré-temporada sem marcar gols na disputa da Florida Cup (empates em 0 a 0 com River Plate e Corinthians), o ataque do São Paulo ligou o turbo e animou a torcida. No sábado, o próximo compromisso é contra o Mirassol, no Morumbi.