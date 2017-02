Ronaldinho elogia Gabriel Jesus: "Talvez ele seja o melhor do mundo"

Aposta

A empolgação com o início meteórico de Gabriel Jesus no Manchester City contagiou até Ronaldinho. Em entrevista ao jornal Mirror, o meia de 36 anos chegou, inclusive, a apostar que o camisa 33 estará no topo do mundo em breve.

— O Manchester City tem um jogador muito especial: Gabriel Jesus. Talvez, em um futuro, ele seja o melhor jogador do mundo. Ele tem todos os requisitos para que isso aconteça — disse R10, que venceu a eleição da Fifa por duas vezes (2004 e 2005), prosseguindo:

— Você olha o Gabriel Jesus e percebe que ele não tem medo de nada. Ele quer apenas jogar e mostrar o que pode fazer. Ele terá grandes oportunidades para mostrar seu potencial contra Manchester United, Liverpool, Chelsea e outros times importantes da Inglaterra — afirmou.

Ao diário britânico, Ronaldinho também pôs os níveis iniciais de atuação de Jesus, que tem três gols em três jogos como titular da equipe inglesa, aos dele, Ronaldo, Kaká e Neymar.

— Ronaldo, Kaká, eu e, mais recentemente, o Neymar já jogavam em um nível elevado ainda jovens. O Gabriel está nessa categoria — acrescentou.

Nesta segunda-feira, Gabriel Jesus terá mais uma chance para mostrar o quanto pode ser importante para o Manchester City. Isso porque o time de Pep Guardiola visita o Bournemouth, às 18h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.