São José empata com o Sampaio Corrêa e é eliminado da Copa do Brasil

Jogando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o São José ficou no empate em 1 a 1 com Sampaio Corrêa-MA, nesta quinta-feira, e foi eliminado da Copa do Brasil – com o novo regulamento, o Zequinha precisava ganhar esse jogo único para avançar à segunda fase. O resultado juntou a equipe da Capital a Ypiranga e Juventude, que perderam na quarta-feira e também estão fora do torneio.

Agora, os únicos gaúchos vivos na competição são Grêmio e Inter. O Colorado fará sua estreia na próxima quarta-feira, às 21h45min, contra o Princesa do Solimões-AM. Por estar na Libertadores, o Tricolor só entrará na Copa do Brasil a partir das oitavas de final.

O São José teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, com Clayton, mas o meia desperdiçou o pênalti. O Sampaio Corrêa, por sua vez, aproveitou a chance e fez 1 a 0 com Arthur, aos 45min. Depois de muita pressão, o Zequinha só chegou ao empate nos acréscimos da etapa final, com Rafinha, desta vez em pênalti convertido.

