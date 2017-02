São Paulo acerta renovação de contrato e dá aumento a Cueva

Proteção ao craque

O sucesso de Christian Cueva no Brasil faz com que o São Paulo se armasse para protegê-lo do assédio de clubes do Exterior. Na mesma semana em que o peruano admitiu ter recebido sondagem de equipe chinesa, o Tricolor concluiu a renovação de contrato do jogador. O vínculo, que se encerraria em dezembro de 2020, foi estendido por mais um ano.

– Assinamos o novo vínculo, que ficou em cinco anos de contrato – afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, nesta quarta-feira, durante lançamento de sua chapa para candidato à reeleição.

A ideia foi de valorizar o desempenho do armador, que disputou 34 partidas desde que foi contratado do Toluca (MEX) em junho do ano passado por cerca de R$ 8,8 milhões. No período, o meio-campista registrou oito assistências e 10 gols marcados, sendo o último na partida de terça-feira contra o São Bento, para sacramentar a vitória por 3 a 2.

Ao incrementar o salário de Cueva e estender o contrato em mais uma temporada – o inicial terminaria no meio de 2020 –, o São Paulo consegue ficar mais firme diante de propostas do exterior. O peruano sonha em voltar ao futebol europeu, onde fracassou no Rayo Vallecano (ESP), mas acredita que precisa de títulos no Tricolor para garantir um destino mais atraente.

Nesta quarta-feira, o jornal "El Bocón", do Peru, reproduziu declarações de Cueva para a rádio PPR, em que o meia destaca os altos valores apresentados por um clube chinês como importantes para "a vida e a família". Por outro lado, lembra que tem outras pretensões para a carreira no futebol e que deixará nas mãos do São Paulo a decisão.

No fim da temporada passada, o Sevilla (ESP) chegou a fazer consultas ao estafe de Cueva, comandado pelo empresário Ronald Baroni, mas as conversas não avançaram. Para o técnico Rogério Ceni, perder o armador seria crítico, já que o considera "essencial para o time".

Um exemplo do prestígio do peruano no Tricolor foi a apresentação da chapa de Leco na campanha de reeleição, em evento nesta quarta-feira. O camisa 10, ao lado de Ceni, Lugano e Pratto, foi citado como um dos legados da atual gestão.

