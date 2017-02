São Paulo vai enfrentar o PSTC em Londrina pela Copa do Brasil

Mudanças

O jogo entre PSTC, do Paraná, e São Paulo, dia 1º de março, pela segunda fase da Copa do Brasil, teve o local alterado novamente. Depois de tentar mandar a partida em Cuiabá (MT) e Cornélio Procópio (PR), a equipe paranaense receberá o Tricolor no estádio do Café, em Londrina (PR). A CBF já confirma a mudança.

A primeira ideia do PSTC era fazer o jogo na Arena Pantanal, mas não foram apresentados laudos técnicos que autorizassem o jogo no Mato Grosso. A partida, então, passou para Cornélio Procópio. O estádio Ubirajara Medeiros, com capacidade para 2 mil pessoas, tem gramado ruim e não agradava ao time mandante, que quer lucrar com a renda do jogo.

De acordo com a CBF, a Federação Paranaense de Futebol entregou documentos alegando que a Polícia Militar não poderia garantir a segurança do jogo. Assim, transferiu o local para o estádio do Café. O confronto está previsto para o dia 1º de março, às 19h30min.

*LANCEPRESS