São Paulo vende 15 mil ingressos para estreia de Pratto no Morumbi

Prato feito

Com três vitórias seguidas na temporada e a expectativa pela estreia do argentino Lucas Pratto, a torcida do São Paulo comprou 15 mil ingressos de forma antecipada para o jogo deste sábado, às 19h30, contra o Mirassol. As vendas para o jogo da quarta rodada do Campeonato Paulista, no entanto, poderiam estar melhores.

Desde a última quinta-feira, o Tricolor tem usado seus perfis nas redes sociais para orientar os torcedores sobre um erro que está afetando o sistema da Total Acesso, site que comercializa os bilhetes pela internet. Os cartões de crédito já cadastrados não são aceitos, mas o clube explica que é necessário apenas cadastrar o cartão novamente para realizar a compra sem problemas.

Com a fácil solução para o caso, os são-paulinos agora correm para tentar colocar novo público alto no Morumbi. Na segunda rodada do Paulistão, contra a Ponte Preta, mais de 50 mil pessoas viram a goleada tricolor por 5 a 2, no maior público do futebol brasileiro no ano.

Os preços promocionais foram mantidos para os próximos jogos em casa, e vão de R$ 10 a R$ 30 nas arquibancadas.