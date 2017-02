Sassá ganha nova chance e volta a integrar o elenco do Botafogo

Saiu da geladeira

Depois de um período afastado e treinando em separado, Sassá está de volta ao elenco do Botafogo. Após reunião na tarde desta segunda-feira, a diretoria alvinegra decidiu dar mais uma chance ao atacante de 22 anos – cria do clube – e reintegrá-lo ao elenco comandado por Jair Ventura.

– Foi uma reunião muito proveitosa. É o momento de valorizar o atleta. O desempenho dele deu uma caída, mas é um atleta formado no clube, com muito potencial, vice-artilheiro do Brasileiro de 2016, é um rapaz de muito futuro. O que a gente fez foi dar um abraço e um puxão de orelha ao mesmo tempo. E vamos tentar retomar um caminho de empenho nos treinamentos para que a gente possa contar com ele na fase de grupos da Libertadores. Espero que a gente possa ter o Sassá com aquele empenho e dedicação que marcaram a passagem dele em 2016 – disse o mandatário alvinegro Carlos Eduardo Pereira.

Além do ganho técnico, a diretoria alvinegra espera que o jogador consiga se valorizar para, quem sabe, lucrar com uma venda no meio do ano. Lembrando que o centroavante tem contrato válido até o fim de 2017 e, em julho, já pode assinar pré-contrato com outro clube. Nos últimos dias, o Botafogo recebeu uma sondagem do futebol russo por Sassá, mas os valores não agradaram.

