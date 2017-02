Sevilla arranca virada e esquenta briga pelo topo do Espanhol

De olho na liderança

O Sevilla segue embalado no Campeonato Espanhol. Neste sábado, a equipe dos Rojiblancos venceu o Real Betis por 2 a 1, de virada, no Estádio Benito Villamarín, em jogo válido pela 24ª rodada. Os gols foram marcados por Mercado e Iborra. Durmisi descontou para os donos da casa.



Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli empatou em número de pontos com o Real Madrid, líder da competição, com 52 somados. Já o Betis estacionou na 15ª colocação, com 24 pontos.



O Sevilla, no entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Barcelona, que enfrenta o Atlético de Madrid, às 12h15 (de Brasília), fora de casa, neste domingo. O Real Madrid, por sua vez, possui dois jogos a mais e leva vantagem no saldo de gols. A equipe merengue também vai a campo neste domingo, às 16h45 (de Brasília), diante do Villarreal, fora de casa.