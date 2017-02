Sevilla empata com Villarreal e cede vice-liderança ao Barça

Marcou passo

O Sevilla (3º) empatou sem gol com o Villarreal (5º), neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, um resultado que valeu a vice-liderança ao Barcelona, que no sábado venceu por 3 a 0 o Athletic (8º).



O tropeço do Sevilla em casa permitiu ao Barça recuperar a segunda colocação, agora com dois pontos a mais que o time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, enquanto o Real Madrid, líder da competição, tem 46 pontos e dois jogos a menos, depois de ver adiado seu confronto com o Celta de Vigo (10º) devido a um temporal.

Neste domingo, o Sevilla dominou o confronto no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, contra um Villarreal que se contentou em defender e esperar um contra-ataque. Os andaluzes chegaram até a ter um pênalti a favor, mas o francês Samir Nasri desperdiçou.

No sábado, o Barcelona derrotou por 3 a 0 o Athletic Bilbao no Camp Nou, com direito ao primeiro gol na Liga Espanhola do atacante Paco Alcácer. O argentino Lionel Messi e Aleix Vidal também marcaram.

Messi chegou a 16 gols na competição, empatando com o companheiro de ataque, o uruguaio Luis Suárez, no topo da artilharia.

Já o Atlético de Madrid venceu por 2 a 0 o Leganês, com dois gols de Fernando Torres, e se manteve em boa posição para disputar a próxima Liga dos Campeões.

*AFP