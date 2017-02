Sevilla sofre para vencer o Las Palmas por 1 a 0

Apertado

O Sevilla sofreu para vencer o Las Palmas por 1 a 0, neste domingo, pela 22ª rodada da Liga Espanhola, com gol do argentino Joaquin Correa aos 35 minutos do segundo tempo.

A vitória fez o time não se distanciar dos rivais Barcelona e Real Madrid, que venceram seus confrontos facilmente. No sábado, o Barça goleou o Alavés por 6 a 0, enquanto os merengues espantaram a pressão dos catalães e venceram o Osasuna por 3 a 1.

Leia mais:

Chelsea empata com Burnley fora de casa

Roma vence Crotone e recupera vice-liderança

Conmebol passa por cima de regulamento, e Capiatá decide vaga contra Atlético-PR em casa



O líder Real tem dois jogos a menos e acumula 49 pontos, seguido pelos culés, com 48. O time andaluz vem em terceiro, com 46 pontos.



Mais cedo, o Villareal empatou em 1 a 1 com o Málaga e perdeu ainda mais fôlego na briga pela classificação aos torneios continentais.

O brasileiro Charles abriu o placar para os malaguenhos aos 14 do primeiro tempo. Bruno Soriano conseguiu o empate, de pênalti, aos 18 da segunda etapa.

No outro jogo da tarde, o Sporting Gijón venceu o Leganés por 2 a 0, com gols de Canella e Burgui, aos 22 e 38 do segundo tempo, respectivamente.

*ZHESPORTES