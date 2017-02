Simeone exalta vitória do Atlético de Madrid fora de casa: "Foi justo" 

Liga dos Campeões

Diego Simeone saiu satisfeito da Bay Arena. Nesta terça-feira, o Atlético de Madrid conseguiu um grande resultado, vencendo o Bayer Leverkusen por 4 a 2, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após o confronto, o técnico da equipe colchonera analisou o desempenho de seu time e celebrou a partida "emocionante" diante dos alemães.



— Foi uma partida emocionante. Conseguimos um grande resultado. Eles vieram para cima porque tomaram um gol inesperado e isso é normal. O resultado é justo, o placar poderia ter sido maior se tivéssemos sido mais precisos, mas o goleiro deles foi muito bem e assegurou o placar — disse Simeone.

Pelo lado espanhol, Saul Niguez, Griezmann, Gameiro e Fernando Torres brilharam anotando os gols. O desempenho agradou e também rendeu elogios de Simeone:

— A verdade é que estão em um grande momento. É muito importante saber gerenciar da melhor maneira os egos, os momentos de cada um, mas sobretudo, sabemos que somos uma equipe e queremos buscar as melhores possibilidades para ganhar. Isso é o que conta — finalizou.

Com o resultado desta terça, o Atlético poderá empatar ou até perder por 2 a 0 ou 3 a 1 que mesmo assim se classificá às quartas de final da competição. O jogo da volta será no dia 15 de março, às 16h45 (De Brasília), no Vicente Calderón.

