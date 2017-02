Site coloca Roy Hodgson como possível substituto de Ranieri no Leicester

Futebol internacional

O Leicester ainda não definiu quem será seu próximo técnico. Depois de demitir Claudio Ranieri na última semana, a equipe voltou a campo neste domingo e teve uma grande atuação sob o comando do interino Craig Shakespeare na vitória dos Foxes por 3 a 1 sobre o Liverpool, no King Power Stadium.



Entretanto, apesar da boa performance diante dos Reds, o clube ainda não definiu se Shakespeare, de fato, continuará no cargo principal até o fim da temporada. Diante das incertezas que rondam o atual campeão inglês, um nome forte aparece como possível candidato à vaga deixada por Ranieri.

Leia mais:

Neve provoca adiamento de jogo do Borussia na Copa da Alemanha

Higuaín e Dybala garantem virada da Juventus sobre o Napoli pela Copa da Itália

Oscar marca, e Shanghai goleia o Western Sydney



Trata-se de Roy Hodgson, ex-técnico da seleção inglesa. Segundo informações da Skysports, o treinador teria interesse em assumir a equipe, mesmo sabendo que o objetivo do Leicester nesta temporada será escapar da zona do rebaixamento. A publicação, no entanto, não confirma se o clube considera Hodgson um candidato real.



No Campeonato Inglês, o Leicester é o 15º colocado, com 24 pontos, e está a apenas dois do Crystal Palace, primeiro time posicionado na zona da degola.



*LANCEPRESS