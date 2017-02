Sport anuncia o retorno do atacante André

Reforço

André está de volta ao futebol brasileiro. Neste domingo, o Sporting, de Lisboa, anunciou que o atacante está a caminho do Sport, onde atuou em 2015, após os pernambucanos adquirirem 50% dos direitos econômicos que os portugueses tinham. Ele chega por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 4 milhões).



Via site oficial, o Sport comemorou o retorno do jogador de 26 anos, que atuou em três partidas em Portugal nesta temporada, sem balançar as redes. Agora, contudo, a expectativa em torno dele é grande em Recife.

Leia mais:

Valdívia volta a treinar com bola, é destaque em treino e fica à disposição de Zago

Por evolução, Grêmio aposta em força máxima contra o Caxias

Alvo do São Paulo, Hernanes recebe propostas da China e dos EUA

Chega de saudade! André está de volta ao Sport: https://t.co/hAB620evg2 pic.twitter.com/7xdngu4lLI — Sport Club do Recife (@sportrecife) 5 de fevereiro de 2017

— Chega de saudade! André está de volta ao Sport. A diretoria rubro-negra acertou junto ao Sporting, de Portugal, e ao Corinthians, o retorno do atleta à Ilha do Retiro. Agora, o Leão é dono de 70% dos direitos do jogador, que assinou um pré-contrato para o vínculo de cinco anos — informou o Sport, referindo-se a mais 20% no negócio (uma fatia que pertencia ao Timão, provavelmente).



De acordo com o Sport, André será reapresentado nesta terça-feira. Em 2015, o atacante marcou 14 gols em 34 jogos no clube. Naquele ano, ele ajudou o Leão a alcançar a melhor colocação do Leão na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro: sexto lugar.



*LANCEPRESS