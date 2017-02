St. Pierre explica por que nunca lutou contra Anderson Silva

Motivos

Prestes a voltar ao UFC depois de mais de três anos de afastamento, o canadense Georges St. Pierre ainda não sabe quem irá enfrentar. Uma das alternativas é fazer uma superluta com Anderson Silva. O duelo foi muito especulado enquanto os dois eram campeões, mas nunca ocorreu porque, de acordo com St. Pierre, a opção sempre foi lutar na categoria do Spider.

— Não me sentiria confortável subindo para a categoria dos médios, e jamais me fizeram uma oferta para uma luta em um peso combinado. Sempre que se falou no assunto comigo, era para eu subir para o peso dele — explicou o ex-campeão.



St. Pierre foi campeão na categoria dos meio-médios (até 170 libras ou 77,1 quilos), enquanto Anderson Silva luta nos médios (185 libras ou 83,9 quilos).

O canadense assinou na semana passada um novo contrato com o UFC. Desta vez, sem o cinturão, St. Pierre não descarta subir de peso — mas o alvo principal é o atual campeão Michael Bisping.