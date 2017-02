Stones ressalta vitória, mas admite que City deve melhorar sua defesa

Futebol

Manchester City e Monaco realizaram um dos jogos mais empolgantes desta edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, a equipe de Pep Guardiola sofreu, mas conseguiu garantir o placar de 5 a 3 sobre os franceses, em partida disputada no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Diante do resultado obtido, o zagueiro Stones, autor de um dos gols do confronto, celebrou a reação da equipe inglesa, mas reconheceu que o Manchester City vem cedendo muitos gols e precisa melhorar defensivamente.



– Foram muitos gols. É algo que precisamos trabalhar para melhorar, mas tivemos um grande espírito de equipe, muita vontade e conseguimos marcar belos gols também – disse o zagueiro à BT Sports.



Sterling, que marcou o primeiro para os Citizens, também comentou sobre o elástico placar.



– Foi bom ter sido parte disso. O Monaco nos proporcionou um jogo bastante difícil, mas conseguimos a vitória, que foi o mais importante hoje. Jogamos o nosso futebol e buscamos o nosso jogo. No fim, acabou funcionando - disse Sterling também ao canal BT Sports.



Com a vitória por 5 a 3, o City tem vantagem para o jogo da volta no próximo dia 15 de março. A equipe de Pep Guardiola pode perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da competição europeia. O time francês, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença, desde que não tome três ou mais gols.

