Sul-Americano masculino de vôlei começa nesta terça-feira

O Sul-Americano masculino de clubes terá início nesta terça-feira com a participação de sete clubes sendo dois brasileiros, o Sada Cruzeiro e o Montes Claros Vôlei, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. O time da casa estreará nesta terça-feira , às 20h, contra o Bohemios, do Uruguai. Já a equipe cruzeirense só entrará em quadra na quarta-feira diante dos anfitriões.

No Sul-Americano masculino de clubes, as sete equipes estão divididas em dois grupos. No grupo A estão Sada Cruzeiro, Montes Claros Vôlei e Bohemios, do Uruguai. O grupo B é formado por Bolívar e UPCN, da Argentina, Unilever, do Peru e San Martin, da Bolívia. Os times se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos e as duas melhores equipes se classificarão às semifinais.



O campeão do Sul-Americano de clubes garantirá uma vaga no Mundial de clubes que será realizado, em dezembro, na Polônia.

O Sada Cruzeiro já venceu o Sul-Americano de clubes três vezes enquanto o Montes Claros Vôlei lutará pelo primeiro título da competição.

*ZHESPORTES