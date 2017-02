Sul-Americanos marcam 10 gols nas oitavas de final da Liga dos Campeões

É rede

Os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões se encerraram nesta quarta-feira com dois confrontos. Em Portugal, a Juventus venceu o Porto por 2 a 0 e na Espanha, o Sevilla fez o dever de casa contra o Leicester e triunfou por 2 a 1.

Durante as duas semanas de duelos, 34 gols foram marcados e os sul-americanos brilharam no torneio mais charmoso do futebol. No total, os latinos marcaram 10 gols, destaque para Dí Maria, Falcao e Kun Aguero, que balançaram as redes por duas oportunidades.

Leia mais:

Sevilla vence Leicester, mas duelo segue aberto na Liga dos Campeões

Com gol brasileiro, Juventus vence o Porto pela Liga dos Campeões

Real Madrid perde para o Valencia pelo Campeonato Espanhol



Entre os artilheiros, Falcao García fez o gol mais belo da rodada, ao encobrir o companheiro de continente Willy Caballero na derrota do Monaco para o City por 5 a 3. O colombiano poderia ter ficado na artilharia isolada, mas desperdiçou um pênalti.

Nos oito jogos da rodada, somente em três duelos não houve gols sul-americano: Leverkusen x Atlético de Madrid, Benfica x Dortmund e Sevilla x Leicester.

Eles deixaram a marca

PSG 4x0 Barcelona – Di Maria (2) e Cavani (1)

Juventus 2x0 Porto – Dani Alves (1)

Bayern 5x1 – Alexis Sánchez (1)

Real Madrid 3x1 Napoli – Casemiro (1)

City 5x3 – Aguero (2) e Falcao (2)

*LANCEPRESS