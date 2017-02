Técnico do Corinthians divide favoritismo com Palmeiras no clássico

Dérbi

O técnico do Corinthians, Fabio Carille, destacou o entrosamento, a qualidade e o bom momento do Palmeiras, mas disse não ver o rival como favorito para o clássico desta quarta-feira, na Arena Corinthians. Segundo ele, o fato de o jogo ser em Itaquera e de se tratar de um clássico equilibra as forças.

— (O Palmeiras) Não tem obrigação. Ainda mais jogando na Arena, eu trago essa responsabilidade para nós também. Dizer que eles têm uma pequena vantagem pelo título brasileiro, os reforços... Mas jogando aqui eu divido a responsabilidade — comentou.

O comandante alvinegro confirmou que fará duas alterações na equipe e afirmou que a equipe não deve mudar muito com as entradas de Kazim e Maycon nas vagas de Jô e Fellipe Bastos.

Ele também disse acreditar que uma vitória pode dar tranquilidade para o clube e fará com que a torcida se reaproxime da equipe. Indagado sobre alguns gritos de cobrança no treino aberto na Arena, na véspera do dérbi, minimizou:

— Eu vejo diferente da maioria de vocês, essas músicas sempre existiram, com o Corinthians bem ou mal. A torcida está abraçando o time porque está havendo entrega. Uma vitória amanhã (quarta-feira) pode selar ainda mais essa parceria.

