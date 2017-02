Técnico do Monaco lamenta derrota para o City: "Fizemos um grande jogo"

Liga dos Campeões

Após o emocionante confronto com o Manchester City pela Liga dos Campeões, em que o Monaco foi derrotado por 5 a 3, o técnico da equipe francesa, Leonardo Jardim, lamentou o revés, mas não deixou de elogiar a postura de sua equipe diante dos ingleses.

— Foi, talvez, um dos jogos mais emocionantes. Foi uma grande partida. Eu parabenizei os jogadores — disse o treinador, antes de completar:

— Nós trabalhamos para os torcedores. Foi um espetáculo, é um momento importante.

Parte desse espetáculo aconteceu pelos gols de Falcao García e também do jovem Mbappe. O colombiano marcou duas vezes, mas perdeu um pênalti que poderia ter aumentado a vantagem do Monaco na partida.

Com o resultado, o time do Principado precisa vencer o jogo da volta por dois gols de diferença, desde que não sofra três ou mais gols. Já o City pode perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, avançará às quartas de final da competição. O próximo encontro entre Monaco e Manchester City acontece no dia 15 de março, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Louis II, em Monaco.

