Tenista paulista supera estreia em torneio juvenil de Porto Alegre

O paulista Gabriel Ciro da Silva garantiu a presença do Brasil na segunda fase dos 18 anos masculinos do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre.

Na rodada de abertura do torneio, nesta segunda-feira, na Associação Leopoldina Juvenil, Gabriel eliminou o argentino Franco Ribero em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/1.



A competição continua nesta terça-feira no clube do Moinhos de Vento. Na Sogipa, prosseguem os jogos das categorias dos 12 anos aos 16 anos.

Gabriel Ciro da Silva deixou a quadra bastante satisfeito com o tênis apresentado.

— Vim preparado para encarar uma partida muito difícil e consegui me manter em um bom nível de tênis durante todo o tempo. Consegui jogar muito bem, o que tornou o jogo mais tranquilo do que esperava. Espero manter este nível de tênis na próxima rodada — destacou o tenista.

O próximo adversário de Gabriel será o americano Trent Bryde, cabeça de chave número 8, que derrotou o suíço Gabriel Currlin por 6/3 e 6/0.

Uma das esperanças brasileiras de bons resultados no torneio, o paulista Gabriel Decamps, teve um jogo difícil e acabou eliminado. Cabeça de chave 13, perdeu para o argentino Axel Geller por 6/3 e 7/6 (0), em partida disputada em uma das quadras cobertas do Juvenil, em função da chuva da tarde na capital gaúcha.

Também os brasileiros Matheus Leite e Guilherme Diniz não foram além da rodada de abertura. Leite perdeu para o colombiano Nicolas Mejia por 7/5 e 6/1, enquanto Diniz caiu diante do chileno Ignacio Otarola por 6/1, 6/7 (4) e 7/5.

A chuva fez com que os jogos fossem transferidos para as duas quadras cobertas na sede principal do clube e também para as duas da sede conhecida como Clubinho. As seis últimas partidas programadas para a segunda-feira foram canceladas e adiadas para terça-feira, dia 14, cuja rodada tem início programado para as 9 horas.

Desistência

O tenista israelense Yshai Oliel, cabeça de chave número 1, não virá a Porto Alegre em razão de uma lesão sofrida durante o confronto contra Portugal, pela Copa Davis de Tênis, no início do mês, em Lisboa. Oliel foi vice-campeão juvenil do Aberto da Austrália. Será substituído pelo brasileiro Bruno Pessoa, que estreará diante do uruguaio Franco Roncadelli.

Resultados Parciais — Segunda-feira (dia 13):

Primeira rodada 18 anos masculinos

Nicolas Mejia (COL) d. Matheus Leite (BRA) d. 7/5 6/1

Gabriel Ciro da Silva (BRA) d. Franco Ribero (ARG) 6/3 6/1

Trent Bryde (EUA/8) d. Gabriel Currlin (SUI) 6/3 6/0

Olukayode Ayeni (EUA) d. Tomas Etcheverry (ARG/10) 6/3 6/2

Ignacio Otarola (CHI) d. Guilherme Diniz (BRA) 6/1 6/7 (4) 7/5

Axel Geller (ARG) d. Gabriel Decamps (BRA/13) 6/3 7/6 (0)

Moerani Bouzige (AUS) d. Tobias Sonne (ARG) 7/6 (5) 6/2

Sergio Ramirez (COL) d. Juan Cerundolo (ARG) 6/2 6/1

Primeira rodada 18 anos femininos

Amanda Anisimova (EUA/1) d. Nicole Beidacki (BRA) 6/0 6/1

Layne Sleeth (CAN) d. Camila Moreno (ARG) 6/2 6/1

Ana Luiza Cruz (BRA) d. Jade Bornay (FRA) 6/0 6/3

Sina Zuger (SUI) d. Camille Townsend (EUA) 6/1 6/3

Maria Lourdes Carle (ARG/4) d. Marie Mettraux (SUI) 6/3 6/0

Sofia Sanchez (COL) d. Maria Jose Ramirez (MEX/12) 6/2 6/4

Anastasia Iamachkine (PER/15) d. Chloe Hamlin (EUA) 6/3 6/1

Funa Kozaki (JAP) d. Draginja Vurovic (SER/13) d. 6/3 6/2

Anhezelika Isaeva (RUS) d. Chloe Beck (EUA) 6/3 6/1

Alexa Noel (EUA) d. Georgia Gulin (BRA) 6/2 6/3

Lea Ma (EUA) d. Emiliana Arango (COL/5) 4/6 6/2 6/1

Peyton Stearns (EUA) d. Fernanda La Brana (CHI/11) 7/5 7/6 (2)

Agustina Godoy (ARG) Maria Jardim (BRA) 6/1 6/1

Elysa Bolton (EUA) d. Daniela Strassburger (ROU) 6/0 6/1

Thaisa Pedretti (BRA/10) d. Victoria Hu (EUA) 6/2 6/0

Amina Anshba (RUS/2) d. Laura Wayerbacher (BRA) 6/0 6/1

Sofia Sewing (EUA/7) d. Raissa Wagner (BRA) 6/0 6/0

Hailey Baptiste (EUA/14) d. Helene Pellicano (MLT) 3/6 6/2 6/4

Lulu Radovic (SUI/16) d. Helena Figueras (ESP) 6/4 6/1

Maia Haumuller (ARG) d. Gabriela Azambuja (BRA) 6/3 6/1

Moyuka Uchijima (JAP) d. Receba Silva (POR) 6/1 6/1

Katie Volynets (EUA) d. Laura Garcia (COL) 6/2 6/3

Katya Townsend (EUA) d. Almudena Boza (PER) 6/2 6/2

