Tenistas brasileiros dominam os 16 anos do Campeonato Juvenil de Porto alegre

Ficou em casa

A tenista brasiliense Luiza Fullana bateu a colombiana Jessica Plazas na final disputada no saibro da Sogipa

A tenista brasiliense Luiza Fullana bateu a colombiana Jessica Plazas na final disputada no saibro da Sogipa Foto: Miriam Jeske / Heusi Action,Divulgação

Os brasileiros Rafael Silva e Luiza Fullana são os campeões dos 16 anos do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre.



As finais da categoria foram disputadas neste sábado na Sogipa. Rafael Silva superou o compatriota Natan Rodrigues em dois sets, com parciais de 7/6 (5) e 6/0. Luiza venceu a colombiana Jessica Plazas também em dois sets, parciais de 6/4 e 6/2.

Leia mais:

Americana conquista título dos 18 anos de torneio juvenil de tênis da Capital

Rio Open de tênis começa com Nishikori como atração principal

Adriano Gabiru se apresenta no Tupi de Crissiumal

O paulista Rafael Silva, que não estava entre os favoritos ao título do torneio, teve dificuldades no início da partida. Após sair perdendo para o cabeça-de-chave número 15, Natan Rodrigues, o novo campeão dos 16 anos cresceu em quadra.

— Eu sabia que seria muito duro, e o início do jogo mostrou isso. Depois que eu consegui controlar a partida, as coisas ficaram mais tranquilas, especialmente no segundo set — afirmou Silva, que pela primeira vez vence o torneio disputado em Porto Alegre.

Feminino

Jogando em alto nível, Luiza Fullana devolveu ao Brasil o título dos 16 anos feminino após três edições de domínio das tenistas estrangeiras. A última brasileira a levar o troféu foi Luiza Stefani em 2013.

Em uma partida sem erros, a tenista brasiliense, que também não estava entre as favoritas ao título, superou a cabeça de chave número 2 do torneio, a colombiana Jessica Plazas, com certa facilidade.

— Consegui jogar em um nível até mais alto do que achei que poderia. Foi uma ótima partida, sem erros, e estou muito orgulhosa desse desempenho e desse título — ressaltou a campeã.

O catarinense Pedro Dias levantou mais um troféu em Porto Alegre, desta vez nos 14 anos Foto: Miriam Jeske / Heusi Action,Divulgação

Papa-títulos

Nos 14 anos, um brasileiro acostumado a vencer em Porto Alegre ficou com o título. O catarinense Pedro Dias já venceu em todas as categorias abaixo: nove, 10, 12 e agora 14 anos.

Neste sábado, Dias, sexto na lista dos favoritos, enfrentou o argentino Maximo Lucentini, sétimo cabeça-de-chave. Após sair perdendo o primeiro set, o brasileiro melhorou a partir da segunda parcial e dominou o jogo para vencer por 3/6, 6/2 e 6/2.

— Esse torneio me faz muito bem, sempre consigo ter boas participações. Esse título fecha a minha passagem pela categoria depois de ser campeão nas demais. Espero continuar dessa forma — comemorou o novo campeão.

Na final estrangeira dos 14 anos feminino, a peruana Daianne Hayashida confirmou o favoritismo e ficou com o título. Cabeça de chave número 1, ela venceu na final a argentina Luana Morini, segunda melhor pré-classificada, em dois sets, parciais de 6/3 e 6/2.

— Cheguei muito confiante porque jogamos outras seis vezes antes e eu nunca perdi. Meu objetivo era ganhar em dois sets e levar o título, já que essa foi a minha primeira vez nesse belíssimo torneio — afirmou Hayashida.

*ZHESPORTES