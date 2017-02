Thaisa, da seleção de vôlei, sofre lesão de ligamentos no joelho

No DM

A central Thaisa vai desfalcar o Eczacibasi Vitra, da Turquia, nos próximos jogos. A brasileira sofreu uma ruptura parcial do ligamento lateral do joelho esquerdo e de parte do menisco.

A lesão aconteceu na partida contra o Bursa, pelo Campeonato Turco, no último dia 20. Thaisa, porém, voltou à quadra quatro dias depois para enfrentar o Uralochka, da Rússia, fora de casa, pela Liga dos Campeões, e apenas depois deste duelo realizou os exames que comprovaram o problema.

— Sabia da importância dessa partida porque havíamos perdido para o Vakifbank na rodada anterior, então fiz o sacrifício de jogar machucada. Tomei muito remédio e fiquei sem treinar para conseguir suportar a dor. Joguei até bem, fiz sete pontos de bloqueio. Só que, no terceiro set, o efeito dos remédios foi passando. Saí de quadra mancando e chorando de tanta dor — conta Thaisa.

Ela já ficou fora da partida contra o Fenerbahce, pela Liga Turca, e não enfrentará o mesmo Uralochka, nesta quarta-feira, pela Champions.

— Não foi a primeira vez em que precisei jogar com muita dor, mas era necessário. Fiz a minha parte e fiquei feliz por, mesmo assim, ter me saído bem e ajudado a equipe na vitória. Mas agora é a parte ruim: a de aguardar a recuperação. Fico impaciente. Mas está tudo caminhando muito bem e daqui a pouco estarei de volta. Estão me dando toda atenção e suporte.

