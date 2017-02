Thiago Braz conquista medalha de prata em Berlim

Salto com vara

Campeão olímpico do salto com vara no Rio 2016, Thiago Braz conquistou nesta sexta-feira a medalha de prata do Meeting Internacional Indoor de Atletismo de Berlim, disputado na Arena Mercedes-Benz. O brasileiro obteve 5m70 na primeira tentativa, abriu mão dos 5m78 e não conseguiu superar o sarrafo a 5m86 nas três chances que teve.

O vencedor foi o polonês Piotr Lysek, com 5m86. Ele é o líder do Ranking Mundial em Pista Coberta de 2017, com 6m00, marca obtida há uma semana no Meeting de Potsdam, também na Alemanha. Ele ainda tentou superar, sem sucesso, a marca dos 6m05. O alemão Raphael Holzdeppe ficou com a medalha de bronze, com 5m70, pelos critérios de desempate.

Leia mais:

Quali de torneio juvenil de tênis da Capital começa neste sábado

Anderson Silva ganha nova chance e volta ao octógono neste sábado

Clássico mineiro abre a sexta rodada do returno da Superliga



Os organizadores da competição de Berlim haviam anunciado a participação do francês Renaud Lavillenie, recordista mundial indoor (6m16), mas ele não competiu em virtude de uma contusão no tornozelo. A competição alemã foi a terceira de Thiago Braz na temporada indoor de 2017. Ele estreou com vitória no dia 28 de janeiro, no Meeting Indoor Perche Elite Tour, em Rouen, na França, com 5m86. Já no domingo passado, no All Star Perche, em Clermont-Ferrand, também na França, Thiago ficou na terceira colocação, com 5m71.

Na prova dos 60m rasos, a brasileira Rosangela Santos disputou as eliminatórias e terminou em terceiro lugar, não passando para a final. Ela completou a distância em 7s39 na série 1. A vencedora da série foi Marie-Josee Ta Lou, da Costa do Marfim, com 7s22, seguida pela norte-americana Jessica Warren, com 7s30. Na final, Olesya Povh, da Ucrânia, foi campeã, com 7s14, seguida de Marie-Josee Ta Lou, com 7s19.

*LANCEPRESS