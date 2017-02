Thiago Monteiro e Rogerinho estreiam nesta terça em Buenos Aires

Tênis

O brasileiros Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva já sabem contra quem e quando jogam pela primeira rodada do ATP de Buenos Aires. Eles são os únicos representantes do país no torneio.

Nesta terça, às 14h45min (de Brasília), Rogerinho enfrenta o italiano Alessandro Gianessi, 127º mundo. Depois, na mesma quadra, Monteiro encara o dominicano Victor Estrella Burgos, que conquistou o ATP de Quito no último fim de semana.



Número 1 do Brasil, Bellucci não disputará o torneio. Sua próximo aparição será no Rio Open, que inicia no dia 20 de fevereiro.



