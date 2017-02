Thiago Monteiro estreia com vitória fácil no ATP de Buenos Aires

Tênis

O brasileiro Thiago Monteiro estreou com uma excelente vitória no ATP de Buenos Aires. Nesta quarta-feira, o tenista superou o dominicano Victor Estrella Burgos, número 93 do mundo e que acabou de conquistar o tricampeonato do ATP 250 de Quito, por 6/2 e 6/1.

A vitória no jogo que teve duração de apenas 50 minutos coloca Monteiro nas oitavas. Agora, enfrentará o espanhol Tommy Robredo, ex-top 5, que na primeira rodada passou por Fabio Fognini.

Nas duplas, o gaúcho Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell foram eliminados após desistência, no começo do primeiro set, contra o mexicano Santiago Gonzalez e o espanhol David Marrero. O jogo era válido pela primeira rodada.



