Thiago Monteiro estreia com vitória sobre português no Rio Open

O brasileiro Thiago Monteiro estreou com vitória no Rio Open. Nesta terça-feira, o número 85 do mundo venceu o português Gastão Elias, 86º, por 2/6, 7/6(4) e 6/4. Agora, o cearense enfrenta o vencedor de Kei Nishikori e Thomaz Bellucci na próxima fase.

Muito equilibrado, a partida foi decidida nos detalhes. A exceção foi o primeiro set, em que Monteiro não se encontrou e foi facilmente superado. Depois, encaixando seu golpes, o brasileiro emparelhou e duelo e só conseguiu a vitória após um tie break e um terceiro set difícil. O brasileiro venceu no total 93 pontos, contra 91 ganhos pelo português.

A vitória já garante a Thiago Monteiro 45 pontos no ranking da ATP.



