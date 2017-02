Thiago Monteiro leva virada e se despede do Brasil Open

Derrota na estreia

Monteiro venceu o primeiro set, mas foi superado pelo experiente argentino Carlos Berlocq no saibro paulistano

Até agora, só João Souza, o Feijão, é o único brasileiro vivo no Brasil Open.

O último tenista da casa a ser eliminado na estreia do torneio da série ATP 250 foi Thiago Monteiro, que sofreu uma dura virada no saibro do Clube Pinheiros, em São Paulo.



Na noite desta terça-feira, o cearense de 22 anos foi derrotado pelo argentino Carlos Berlocq, 34 anos, em três sets: 4/6, 6/4 e 6/4. Monteiro se junta aos gaúchos Guilherme Clezar e Orlando Luz e ao paulista Rogério Dutra Silva, todos eliminados na primeira rodada.

Ainda nesta terça, o brasileiro Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil, encara o argentino Diego Schwartzman.

