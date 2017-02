Thiago Monteiro vence Bellucci e avança às quartas de final do Rio Open

Tênis

O brasileiro Thiago Monteiro, 85º do mundo, está nas quartas de final do Rio Open. Já na madrugada desta sexta-feira, o cearense derrotou o compatriota Thomaz Bellucci, número 76 do ranking da ATP, por 7/6(8), 3/6 e 6/3.



Nas quartas de final, o brasileiro vai enfrentar o surpreendente norueguês Casper Ruud, número 208 do mundo, que entrou no torneio por conta de um convite da organização. A partida será a última realizada na quadra Guga Kuerten nesta sexta-feira.

Com a vitória, Monteiro garante mais 90 pontos no ranking da ATP. Além disso, o tenista de 22 anos já tem US$ 39,500 em premiação no Rio Open, o que aumenta por ter disputado também a chave de duplas.

