Thiem vence Carreño Busta e é campeão do Rio Open

Tênis

O austríaco Dominic Thiem, número 8 do mundo, conquistou neste domingo o título do ATP 500 do Rio de Janeiro ao derrotar o espanhol Pablo Carreño Busta (24º) em dois sets, parciais de 7-5, 6-4.

Thiem, 23 anos e segundo cabeça de chave, era visto como o grande favorito ao título, após a eliminação na estreia do japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, e não deu brecha para os adversários, conquistando o título no Rio de Janeiro sem perder um set sequer na competição.

Leia mais:

Federer chegou a pensar em aposentadoria após título na Austrália

Federer promove torneio em homenagem a lenda australiana do tênis



O austríaco, que chegou às semifinais do Rio Open no ano passado, conquistou assim seu segundo título sul-americano, já que havia sido campeão do Aberto de Buenos Aires em 2016.

No caminho rumo ao título do Rio Open, Thiem superou os sérvios Janko Tipsarevic e Dusan Lajovic, o argentino Diego Schwartzman e espanhol Albert Ramos.

Foto: J.P.ENGELBRECHT / AFP

Na cerimônia de premiação, Thiem vestindo uma camisa amarela com "Brazuca" escrito atrás, foi ovacionado pelo público carioca e se disse emocionado com a conquista de seus 8º título na ATP.

— É uma honra ter jogado diante de um dos maiores campeões no saibro — afirmou, referindo-se a Gustavo Kuerten, que estava presente na quadra central do complexo de tênis do Jockey Club do Rio.

Já o vice-campeão Carreno Busta não deixará a Cidade Maravilhosa de mãos abanando. O espanhol foi o campeão do torneio de duplas do Rio Open, jogando em parceria com o uruguaio Pablo Cuevas.

— Estou contente depois desta grande semana, após ganhar nas duplas e chegar à final no simples. Tenho nível para competir com esses grandes jogadores. Estou na melhor fase da minha carreira — declarou o espanhol, atual número 24 do mundo.

Leia outras notícias sobre tênis

*AFP