Tite acredita no sucesso de Ganso na Europa: "É questão de tempo"

Palavra de quem entende

O técnico Tite conversou com Paulo Henrique Ganso em Sevilla e acredita que ele ainda vai apresentar bom futebol na Europa. O treinador da Seleção Brasileira crê que é questão de tempo para o ex-jogador de São Paulo e Santos voltar a se destacar. Tite deu entrevista ao jornal português "O Jogo".

– Disse a ele logo no início da conversa: "Você é o jogador que me obrigava a dar uma orientação especial para o Ralf nos jogos contra o Santos e, posteriormente, o São Paulo". É um meia ofensivo que não pode ter espaço para jogar, é muito criativo. A capacidade de assistência dele é impressionante – disse o treinador da Seleção, que comparou a situação de Ganso com a do lateral-direito Daniel Alves, atualmente na Juventus.

Leia mais:

Real Madrid busca virada fora de casa e retoma liderança do Espanhol

Com gols de brasileiros, PSG goleia o Olympique de Marselha

Em jogo faltoso, Porto segura vitória fora de casa diante do Boavista



– Ele (Ganso) tem uma filha com menos de 30 dias, está num processo de adaptação, que também é um processo familiar. O Daniel Alves, por exemplo, demorou um ano e meio para desenvolver o futebol dele no Sevilla. É questão de tempo. O Ganso deu um passo desafiador na carreira, precisava jogar num grande centro. Está sendo desafiado para um processo novo, dentro de um futebol altamente competitivo. Repito: é questão de tempo. E vale dizer também que o Sampaoli tem dois jogadores do mesmo setor que jogam muito. O N"Zonzi joga muito! O Nasri, sinceramente... Não sei como saiu do Manchester City, joga muito também – completou Tite.



*LANCEPRESS