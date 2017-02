TJD promete anular cartão recebido por Gabriel contra o Palmeiras

Futebol

A polêmica em torno da arbitragem do clássico entre Corinthians e Palmeiras tende a render algumas reviravoltas. Em ofício feito nesta quinta-feira, já assinado pelo presidente do órgão, Antônio Olim, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) solicita efeito suspensivo do cartão dado equivocadamente ao corintiano Gabriel. Se o pedido for deferido, o camisa 5 poderá enfrentar o Mirassol no sábado.

A falha é definida como "inconteste e até mesmo grotesca", e o pedido de anulação do cartão por representantes do Corinthians é considerado pertinente e legal:



– Existem provas cabais e cristalinas, inclusive da declaração do próprio árbitro, analisando o equívoco – disse.



