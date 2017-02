Torcedor do Flamengo se infiltra em São Januário e provoca confusão 

Rio de Janeiro

A partida entre Vasco e Portuguesa, neste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Carioca, teve uma confusão na arquibancada por conta de um torcedor do Flamengo. O jovem postou em suas redes sociais fotos suas no estádio e fez um desafio: se a postagem tivesse 100 curtidas, ele ia tirar a atadura que escondia uma tatuagem do Rubro-Negro na frente dos vascaínos. No entanto, os cruz-maltinos viram a publicação, o descobriram na arquibancada e o agrediram. A polícia precisou intervir.

Tudo começou no intervalo, logo após o fim do primeiro tempo. Alguns vascaínos gritaram "ele é flamenguista, ele é flamenguista" apontando para o torcedor rubro-negro e começaram a agredi-lo. Os polícias apareceram para apaziguar os ânimos, mas o clima continuou quente.

Torcedores do Vasco queriam bater no jovem, que foi escoltado pelo policiais para fora das arquibancadas. No trajeto, ele ainda levou alguns tapas e socos, além de copos de cerveja. Com golpes de cacetetes, a polícia tentava dispersar a confusão.

Após o tumulto, o torcedor rubro-negro foi detido pela polícia e levado ao Juizado Especial Crimnao (Jecrim). Ele foi o único preso pelo ocorrido e será indiciado no artigo 41-B do Estatuto do Torcedor: "Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos: (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010). Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010)".