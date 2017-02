Torcida do Corinthians é igual à soma dos rivais de São Paulo, diz pesquisa

Gaviões em alta

O Corinthians tem a preferência de 36% dos torcedores na cidade de São Paulo, segundo pesquisa feita pelo Datafolha entre os dias 8 e 9 de fevereiro. A marca indica que o número de corintianos é o mesmo dos rivais somados, já que o São Paulo aparece em segundo com 19%, seguido pelo Palmeiras com 12% e o Santos com 5%. O Flamengo aparece com 2% da preferência dos paulistanos.

O fato curioso fica por conta das pessoas que responderam não torcer para nenhum clube. Foram 24% dos 1.092 entrevistados nos dois dias. Segundo a pesquisa, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





Na última pesquisa Lance!Ibope, publicada em agosto de 2014, o Corinthians tinha a preferência de 35,5% dos torcedores na cidade de São Paulo. O Tricolor paulista vinha atrás com 17,8%, seguido por Palmeiras (13,5%) e Santos (6,6%). O Flamengo aparecia com 1,7%.



