Três brasileiros alcançam as oitavas nos 18 anos de torneio internacional de tênis em Porto Alegre

Pelo menos um tenista brasileiro estará presente nas quartas de final da competição dos 18 anos masculinos do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, apresentado por Gerdau e Itaú, que se realiza na Associação Leopoldina Juvenil.

Nesta quinta-feira, Matheus Pucinelli e João Lucas Reis da Silva se enfrentam pela terceira rodada do torneio, enquanto Gilbert Klier encara o americano Danny Thomas, 12º na lista dos favoritos ao título.

A rodada tem início programado para as 10 horas e prevê a realização de 16 jogos de simples, oito na chave masculina e oito na feminina. Os jogos das categorias dos 12 anos aos 16 anos estão sendo disputados na Sogipa.



Pucinelli garantiu presença nas oitavas de final ao ganhar do argentino Juan Martin Jalif por 6/3 e 7/6 (3). Reis da Silva passou pelo também brasileiro Bruno Pessoa em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/1. E Klier venceu o colombiano Sergio Hernandez por 6/1 e 7/5.

Os outros dois brasileiros que estiveram em quadra na quarta-feira na disputa masculina dos 18 anos não tiveram a mesma sorte. João Pedro dos Santos perdeu para o japonês Yuta Shimizu, o segundo cabeça de chave, por 6/2 e 6/3. E Gabriel Ciro da Silva foi eliminado pelo americano Trent Bryde, oitavo na lista dos favoritos, por 6/3 e 7/5.

As finais do campeonato nos 18 anos, masculinos e femininos, estão programadas para domingo, dia 19. Apesar da chuva na capital gaúcha, a competição prossegue com os jogos sendo transferidos para as quadras cobertas dos dois clubes.

Resultados 18 anos masculinos — Segunda rodada

João Lucas Reis da Silva (BRA) d. Bruno Pessoa (BRA) 6/3 6/1

Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) d. Juan Martin Jalif (ARG) 6/3 7/6 (3)

Olukayode Ayeni (EUA) d. Nicolas Mejia (COL) 7/6 (5) 0/6 6/4

Trent Bryde (EUA/8) d. Gabriel Ciro da Silva (BRA) 6/3 7/5

Vasil Kirkov (EUA/3) d. Moerani Bouzige (AUS) 5/7 7/5 6/2

Alex Geller (ARG) d. Karl Friberg (SUE) 6/2 6/1

Gianni Ross (EUA/11) d. Ignacio Otarola (CHI) 6/4 6/0

Sebastian Baez (ARG/5) d. Philip Hjorth (DIN) 6/1 6/4

Gilbert Klier Jr. (BRA) d. Sergio Hernandez (COL) 6/1 7/5

Danny Thomas (EUA/12) d. Francisco Bastias (ARG) 6/2 6/2

Sangeet Sridhar (EUA) d. Ondrej Styler (TCH/16) 6/4 6/2

Juan Pablo Mazzuchi (ARG) d. Matias Soto (CHI) 6/3 6/7 (2) 6/2

Oliver Crawford (EUA/7) d. Juan Alejandro Hernandez 6/1 5/7 6/4

Francisco Vittar (ARG/9) d. Damien Wenger (SUI) 3/6 6/3 6/4

Patrick Kypson (EUA/15) d. Alejandro Franco (COL) 6/1 1/0 ret.

Yuta Shimizu (JAP/2) d. João dos Santos (BRA) 6/2 6/3



Resultados 18 anos femininos — Segunda rodada

Amanda Anisimova (EUA/1) d. Layne Sleeth (CAN) 6/3 6/1

Anastasia Iamachkine (PER/15) d. Ana Luiza Cruz (BRA) 7/5 6/4

Sofia Munera Sanchez (COL) d. Sina Zuger (SUI) 6/0 7/5

Vanessa Ong (EUA) d. Yang Lee (TPE/8) 6/3 6/0

Maria Lourdes Carle (ARG/4) d. Alexa Noel (EUA) 6/3 2/6 7/5

Anhzelika Isaeva (RUS) d. Funa Kozaki (JAP) 6/2 6/2

Whitney Osuigwe (EUA/9) d. Kristina Novak (ESL) por 6/1 6/3

Maria Camila Osorio Serrano (COL/6) d. Victoria Flores (EUA) 6/3 5/7 1/1 ret.

Lea Ma (EUA) d. Agustina Rimoldi Godoy (ARG) 6/0 6/1

Elysia Bolton (EUA) d. Peyton Stearns (EUA) 6/1 4/6 7/5

Hailey Baptiste (EUA/14) d. Maia Guillermina Haumuller (ARG) 7/6 (3) 6/3

Emily Appleton (GBR/3) d. Ann Li (EUA) 6/3 7/6(4)

Sofia Sewing (EUA/7) d. Paula Baranano (ARG) 6/1 4/6 6/4

Moyuka Uchijima (JAP) d. Thaisa Pedretti (BRA/10) 6/4 6/4

Lulu Radovcic (SUI/16) d. Katya Townsend (EUA) 6/2 6/2

Amina Anshba (RUS/2) d. Katie Volynets (EUA) 6/2 e 6/2

