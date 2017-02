Três latinos aparecem entre os jogadores mais rápidos do planeta

Velozes e furiosos

Uma pesquisa realizada pelo Pachuca, do México, Gareth Bale, do Real Madrid é o jogador mais veloz do mundo. Mas se engana quem pensa que a lista só conta com jogadores europeus. Entre o top 5 aparecem dois jogadores latinos: Orlando Berrío e Antonio Valencia.

De acordo com o estudo, o novo reforço do Flamengo corre o equivalente a 36 km/h. Já o equatoriano que defende o Manchester United atinge 35,1 km/h.

Um pouco mais abaixo na classificação, em 9º lugar, aparece Lionel Messi, do Barcelona. Na hora de colocar velocidade na jogada, o argentino chega a 32,5 km/h.

Confira a lista completa:

1) Gareth Bale (País de Gales), do Real Madrid: 36,9 km/h

2) Orlando Berrío (Colômbia), do Flamengo: 36 km/h

3) Jürgen Damm (México), do Tigres: 35,23km/h

4) Antonio Valencia (Equador), do Manchester United: 35,1 km/h

5) Aaron Lennon (Inglaterra), do Everton: 33,8 km/h

6) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), do Borussia Dortmund: 34,60 km/h

7) Cristiano Ronaldo (Portugal), do Real Madrid: 33,6 km/h

8) Theo Walcott (Inglaterra), do Arsenal: 32,7 km/h

9) Leo Messi (Argentina), do Barcelona: 32,5 km/h

10) Wayne Rooney (Inglaterra), do Manchester United: 31,2 km/h

*LANCEPRESS