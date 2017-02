Trio da Sogipa disputa primeiro grande torneio do ano no judô

Grand Slam de Paris

O judô gaúcho terá três representantes no primeiro Grand Slam da temporada. Trio da Sogipa, Érika Miranda, Maria Portela e Daniel Cargnin entram em ação e lutam por até 500 pontos no ranking mundial neste fim de semana, em Paris.

Eles integram a Seleção Brasileira, que disputa o torneio com 15 atletas. Ao todo, 431 judocas de 60 países estarão em Paris.

Leia mais:

"É claro que seria legal se eu disputasse o cinturão", diz Anderson Silva

Oscar receberá homenagem do Nets, time que o selecionou para a NBA em 1984

Federer jogará partida beneficente contra Murray na Escócia

Daniel e Érika, recém-contratada pela Sogipa, vão para o tatame no sábado, enquanto Portela luta no domingo. Daniel e Portela estreiam pela seleção em 2017, enquanto Érika já competiu, na semana passada, na Europa. As chaves serão definidas em sorteio nesta sexta-feira.



— Paris é um dos principais compromissos do ano para os nossos atletas. Será um grande teste para o restante da temporada e também não deixa de ser uma oportunidade para entrar na história, já que foram poucos os brasileiros que venceram na capital francesa, dois deles da Sogipa: João Derly e Mayra Aguiar — lembra o diretor técnico da Sogipa, Antônio Carlos Pereira, o Kiko.

A equipe brasileira em Paris

Feminino

Larissa Farias (48kg)

Érika Miranda (52kg)

Sarah Menezes (52kg)

Rafaela Silva (57kg)

Yanka Pascoalino (63kg)

Maria Portela (70kg)

Maria Suelen Altheman (+78kg)

Masculino

Eric Takabatake (60kg)

Daniel Cargnin (66kg)

Eduardo Yudy Santos (81kg)

Victor Penalber (81kg)

Luciano Correa (100kg)

Rafael Buzacarini (100kg)

David Moura (+100kg)

Rafael Silva (+100kg)

*ZHESPORTES