UFC anuncia realização de evento em Cingapura em junho

Na Ásia

O UFC confirmou o seu primeiro evento para a Ásia em 2017. A cidade de Kallang, em Cingapura, receberá o UFC Fight Night 110 no dia 17 de junho. As lutas serão no Singapore Indoor Stadium, que tem capacidade para 12 mil torcedores.

— Estamos muito empolgados em iniciar nosso calendário de eventos na Ásia em 2017 com um UFC Fight Night em Cingapura. Cingapura é a casa da nossa sede na Ásia e sempre foi um mercado chave em nossa estratégia para o crescimento da marca do UFC e do MMA na região asiática — disse Joe Carr, vice-presidente de negócios internacionais do UFC.



Leia mais:

Bisping diz que aceitaria lutas com Romero ou St. Pierre

Anderson Silva mira revanche com Bisping e cogita lutas com Weidman

Cris Cyborg diz que luta com Ronda Rousey "nunca vai acontecer"

O UFC ainda não confirmou nenhuma luta para o evento. Como é um Fight Night, já se sabe que não haverá disputas de cinturão. Este é o segundo card do UFC em Cingapura. O primeiro, em janeiro de 2014, teve como luta principal a vitória de Tarec Saffiedine sobre Hyun Gyu Lim por decisão unânime.