"Um clássico desse com torcida única não dá", diz Abel Braga sobre Fla-Flu

A Justiça do Rio de Janeiro decretou, por meio do juiz Guilherme Schiling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio, em liminar, no último dia 17, que os clássicos no Rio deveriam ser disputados com torcida única.

A decisão se deu após as cenas de violência antes do jogo entre Flamengo e Botafogo, que culminaram na morte de um torcedor alvinegro. Descontente com o veredito judicial, o treinador do Fluminense, Abel Braga, comentou sobre a situação.

— Tem clássico mais legal do que o Fla-Flu? Pena não ser no Maracanã. Virou depósito de lixo. Tem de bater o pé como o Eurico fez: não jogar com torcida única. Um clássico desse com torcida única não dá. Vai ser um jogo bom — disse após o confronto contra o Madureira, neste sábado.

Abelão também destacou a qualidade do Flamengo, adversário do Flu, na final da Taça Guanabara.

— O time deles é melhor. Joga um ano junto, mesmo treinador. Agora, meu time não será o que foi hoje. Vamos dentro — encerrou.

Fluminense e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, às 16h, ainda sem local definido.

