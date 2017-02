United e Tottenham avançam às quartas da Copa da Inglaterra

Sem surpresas





Foto: Oli SCARFF / AFP





O Manchester United se juntou ao Tottenham nas quartas de final da Copa da Inglaterra, após vencer por 2 a 1 neste domingo o Blackburn, da segunda divisão inglesa.

Mais cedo o Tottenham havia se classificado com facilidade, derrotando por 3 a 0 o Fulham, também da segunda divisão, com três gols de Harry Kane. O United precisou sofrer um pouco mais. Empatando em 1 a 1 no intervalo da partida, o técnico José Mourinho precisou colocar suas duas maiores estrelas em campo, o francês Paul Pogba e o sueco Zlatan Ibrahimovic, para chegar à vitória.

No gol salvador, a 15 minutos do apito final, Pogba cruzou, e o gigante sueco cabeceou com categoria, dando a vaga ao United.

No sábado, o Chelsea, líder isolado do Campeonato Inglês, também passou sem sustos à próxima fase, superando por 2 a 0 o Wolverhampton (D2). Por outro lado, o Leicester, atual campeão inglês, foi eliminado por 1 a 0 pelo Millwall, um clube da terceira divisão, enquanto o Manchester City não saiu do empate sem gol com o Huddersfield (D2) e terá que jogar partida extra em data futura.

Após sorteio realizado neste domingo, os confrontos das quartas de final foram definidos.

A grande atração da próxima fase será o duelo entre Chelsea e Manchester United por um lugar nas semifinais.

O Middlesbrough terá pela frente o vencedor do confronto entre Huddersfield-Manchester City e o Lincoln City, uma equipe amadora da quinta divisão inglesa, terá pela frente Sutton United ou Arsenal.