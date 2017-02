Uruguai vence o Equador e conquista o Sul-Americano Sub-20

Conquista

Na madrugada deste domingo, o Uruguai bateu o Equador por 2 a 1 e conquistou seu oitavo título do Campeonato Sul-Americano Sub-20. A vitória no Estádio Atahualpa, em Quito, levou os uruguaios aos 12 pontos, assegurando a primeira colocação no hexagonal final.

O Equador, vice-campeão, com sete pontos e um saldo de três gols, a terceira colocada Venezuela, com sete pontos e saldo de dois gols, e a quarta colocada Argentina, com sete pontos e saldo de -3 gols, levaram vaga no Mundial Sub-20 deste ano. A competição acontece em maio, na Coreia do Sul.

O Brasil, que dependia só de si mesmo para garantir a classificação, ficou apenas no empate por 0 a 0 com a Colômbia e terminou o torneio na quinta colocação, com seis pontos.

Os gols do título foram marcados pelo atacante Joaquín Ardaiz, aos quatro e aos 25 minutos do primeiro tempo. Herlin Lino, também atacante, descontou para os equatorianos aos 20 da segunda etapa.