Vasco anuncia Luís Fabiano

Fim de novela

O enredo foi longo mas acabou com final feliz. O Vasco confirmou na tarde desta sexta-feira o acerto com o centroavante Luís Fabiano, 36 anos.



O jogador estava no Tianjin Quanjian (CHI), onde foi campeão da China League One em 2016. No campeonato, o equivalente à Segunda Divisão, o atacante fez 23 gols em 29 jogos, tendo sido eleito o melhor jogador do certame. Luís Fabiano surgiu na Ponte Preta e teve passagens por São Paulo, Porto e Sevilla. Pela Seleção Brasileira, Luís Fabiano conquistou a Copa América (2004), a Copa das Confederações (2009) e o Superclássico das Américas (2012).