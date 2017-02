Velocista jamaicano acusado de doping apela a tribunal do esporte

Em busca do ouro perdido

Carter (E) comemora com Bolt o título olímpico nos 4x100m da Olimpíada de 2008, em Pequim Foto: Olivier MORIN / AFP

O velocista jamaicano Nesta Carter, acusado de doping, apelou ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), após ser desclassificado do revezamento 4x100m masculino dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, o que custou à estrela Usain Bolt um de seus nove ouros em Olimpíadas.

— Podemos confirmar que Nesta iniciou formalmente um processo no TAS — informou Bruce James, presidente do MVP Track Club e representante do atleta.

Primeiro corredor do revezamento jamaicano na final olímpica, foi pego em um exame antidoping por uso de um estimulante em 2016, após um programa do Comitê Olímpico Internacional (COI) reanalisar amostras dos Jogos de Pequim.

No final de janeiro, o COI anunciou que, consequentemente, todos os velocistas jamaicanos que participaram do revezamento foram desclassificados.

Esta desclassificação privou Bolt de seu "triplo triplo", as três medalhas de ouros conquistadas nas últimas três edições da Olimpíada (100m, 200m e revezamento 4x100m), em 2008, Londres 2012 e Rio 2016.

