Velocista Rosangela Santos ganha bronze na Polônia 

Atletismo

A velocista Rosangela Santos conquistou na quinta-feira a medalha de bronze no Meeting Internacional Orlen Cup, disputado na cidade de Lodz, na Polônia. Ela completou a final dos 60m em 7.28, ficando atrás da polonesa Ewa Swoboda, com 7.20, e da jamaicana Jura Levy, com 7.22.

Rosangela fecha sua temporada em pista coberta de 2017 neste sábado, dia 18, com a participação no Grand Prix de Birmingham (GBR), da IAAF Indoor Tour. A brasileira é a recordista sul-americana dos 60m, com 7.17.

