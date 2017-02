Venda de ingressos para o Gre-Nal começa nesta sexta-feira

Lugar garantido

A Arena do Grêmio começa a vender nesta sexta-feira, a partir das 11h, os ingressos para o Gre-Nal 412, marcado para o dia 4 de março, um sábado, às 18h30min. A comercialização neste primeiro é restrita aos sócios gremistas e apenas através do site www.arenapoa.com.br.

O público em geral poderá garantir seu a partir de domingo seu espaço nesse que pode ser o único clássico do ano, já que com a queda do Inter à Série B os rivais não se encontrarão no Brasileirão.



As bilherterias da Arena abrirão somente a partir de quarta-feira, às 11h. A Arena Porto-Alegrense faz uma promoção. O Sócio Cadeira poderá adquirir um ingresso em seu setor para um acompanhante por apenas R$ 30.

Os torcedores colorados terão 1,9 mil lugares na arquibancada superior e outros 600 em camarotes. As vendas serão feitas exclusivamente no Beira-Rio. No ato da compra do ingresso, será realizado o cadastro biométrico dos torcedores. Esta medida inédita na Arena ampliará as condições de segurança aos torcedores presentes no local.

O clássico 412 manterá o setor de torcida mista, que ficará localizada nas cadeiras gold sul e nos camarotes e terá 2,2 mil lugares.Os sócios poderão adquirir um par de ingressos para o setor por R$ 140. O público geral também poderá comprar ingresso de torcida mista, mas terá de assinar termo de responsabilidade no ato da compra.

OS PREÇOS

Arquibancada Norte R$ 50

Cadeiras Gramado

Sul R$ 70

Oeste/Corne Oeste R$ 90

Leste/Corner/Leste R$ 80

Cadeiras Gold

Oeste/Corners Oeste R$ 110

Sul (Torcida mista) R$ 70

Leste/Corners R$ 100

Cadeira Superior

Norte/Sul R$ 60

Leste/Corner Leste R$ 70

Oeste/Corner Oeste R$ 80



> Sócio gremista Diamante tem desconto de 50%. O sócio categoria ouro, 10%

> Crianças entre 3 e 11 anos pagam R$ 10, exceto para arquibancada norte e torcida adversária (meia entrada) e camarotes.

Torcida visitante R$ 70

Camarote avulso R$ 260*

Camarote torcida mista R$ 280 (por pessoa)**

* Compra pelo site www.arenapoa.com.br

** Compra pelos telefones 51 3092 9677 e 51 3092 9676