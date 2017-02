Vettel lidera manhã; McLaren e Red Bull enfrentam problemas

F-1

Sebastian Vettel, da Ferrari, liderou durante a sessão matutina ao iniciar dos testes pré-temporada no Circuito da Catalunha, na Espanha, nesta segunda-feira, mas houve alguns problemas prematuros para McLaren e Red Bull.



Vettel cravou um tempo de 1:22.791 nos pneus médios durante a última hora da sessão de quatro horas pela manhã em condições ensolaradas.



O alemão da Ferrari embarcou numa disputa com Valtteri Bottas, da Mercedes, logo no começo, enquanto os dois repetidamente baixavam a melhor marca, antes do esforço do piloto da Ferrari logo antes do almoço lhe render a liderança.



Vettel completou a volta sendo 0.378s mais rápido do que Bottas, enquanto o finlandês continuou sua familiarização na Mercedes, tendo substituído o atual campeão Nico Rosberg.



Bottas, que dará o carro para Lewis Hamilton para a sessão da tarde, foi também o único piloto a completar a distância de um Grande Prêmio, completando 79 voltas.



A McLaren, enquanto isto, só conseguiu fazer uma volta de instalação pouco depois do circuito abrir às 9h (locais), antes de um problema no sistema de lubrificação ser detectado no MCL32.



A Honda confirmou que o problema levaria ¿várias horas¿ para ser resolvido, e Alonso não reapareceu durante o restante da sessão.



Enquanto isto, Daniel Ricciardo conseguiu completar somente quatro voltas antes de sua Red Bull RB13 parar na Curva 4 por conta de um problema num sensor, e ele não reapareceu antes da pausa para o almoço, ficando somente com a nona posição.



Sergio Perez, da Force India, foi o terceiro mais rápido na frente da Williams de Felipe Massa, Toro Rosso de Carlos Sainz Jr., Renault de Nico Hulkenberg e a Haas de Kevin Magnussen.



A manhã de Magnussen não foi calma ao travar os freios na abordagem à Curva 10 e acertou as barreiras, danificando a asa dianteira, porém ele conseguiu levar seu VF-17 para os boxes. Ele mais cedo já havia usado o antigo traçado da curva depois de não conseguir diminuir à tempo para a perna para a esquerda.



Marcus Ericsson, da Sauber, foi o oitavo mais rápido no C36, que está equipado com um motor da Ferrari de 2016, à frente de Ricciardo e Alonso.



Confira os tempos desta manhã em Barcelona:

1. Sebastian Vettel – 1.22.791 (Médios), 62 voltas

2. Valtteri Bottas – 1.23.169 (Macios), 79 voltas

3. Sergio Pérez – 1.23.709 (Macios), 39 voltas

4. Felipe Massa – 1.25.734 (Médios), 38 voltas

5. Carlos Sainz Jr. – 1.25.562 (Médios), 17 voltas

6. Nico Hülkenberg – 1.26.319 (Médios), 22 voltas

7. Kevin Magnussen – 1.26.404 (Médios), 15 voltas

8. Marcus Ericsson – 1.27.710 (Médios), 31 voltas

9. Daniel Ricciardo – 1.28.712 (Médios), 4 voltas

10. Fernando Alonso – s/tempo, 1 volta