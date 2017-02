Vitor Belfort tem luta decisiva em Fortaleza

No Mundo das Lutas

A cidade de Fortaleza receberá o UFC Fight Night 106, dia 11 de março, contando com Vitor Belfort na luta principal. Na ocasião, o mais experiente em atividade no MMA enfrentará o perigoso Kelvin Gastelum. O combate valerá pela categoria dos médios, atualmente dominada por Michael Bisping. Projeção: o talentoso Gastelum é o favorito. O veterano Belfort contará com o fator local como maior aliado para afastar a condição de zebra no duelo.